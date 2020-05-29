ضبط خادمة لسرقة فيلا بالتجمع الأول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، من كشف غموض واقعة سرقة فيلا بالتجمع الأول والقبض على مرتكبي الواقعة.تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من مالك شركة - مقيم بإحدى الفيلات بدائرة القسم باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية، مبالغ مالية، هاتف محمول، سماعة بلوتوث، جهاز باور بنك، 5 ساعات ماركات مختلفة، 2 حقيبة يد حريمى بداخلهما زجاجات عطور، 3 فرشة شعر، 2 جهاز سشوار من داخل الفيلا سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة سابقة طرف المجنى عليه - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالاشتراك مع صديقتها وتعمل خادمة، تم ضبطهما، واعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بارشادهما ضبط كافة المسروقات، وتعرف المجنى عليه على المضبوطات.