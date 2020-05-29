ضبط 844 قضية تموينية فى 24 ساعة لمواجهة الغش التجارى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.أسفرت تلك الحملات عن ضبط 844 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة لحيازته كمية قدرها 7.980 طن "أرز أبيض، سكر حر، مسلى"، 600 عبوة زيت طعام مجهول المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.ضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة لحيازته كمية قدرها 4.500 طن "سكر حر، دقيق فاخر" مستلزمات إنتاج مجهول المصدر، وكذا إنتاجه 2000 عبوة وقطعة "كيك شيكولاته، شيكولاته" منتج نهائى يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة لحيازته 3100 قطعة مستلزامت طبية عبارة عن "كمامة، جوانتى، سرنجات أنسولين" مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.ضبط مالك محل غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بمحافظة القاهرة، لحيازته كمية قدرها 7.150 طن "مخللات" معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.