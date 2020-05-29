شفاء 7 من كورونا بـ«صدر المحلة»

أعلن الدكتور محمد حيدر، مدير مستشفى «صدر المحلة» في محافظة الغربية، خروج 7 من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بعد تمام شفائهم، مساء أمس الخميس.وناشد مدير المستشفى المواطنين بضرورة اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء كمامات عن الخروج للضرورة.وكانت محافظة الغربية أعلنت بالتنسيق مع مديرية الصحة أن مستشفى كفر الزيات العام تحول إلى مستشفى عزل صحي علاوة على تحويل المدينة الجامعية بقرية سبرباي إلى مستشفى عزل للحالات البسيطة.