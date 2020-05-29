أمريكا تسجل 1297 وفاة جديدة بسبب كورونا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" تسجيل الولايات المتحدة الأمريكية 1297 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا والهند وإيران وبيرو وكندا والصين.كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرازيل.وفي وقت سابق، كشفت "جونز هوبكنز" أن إصابات فيروس كورونا حول العالم تجاوزت 5.7 مليون حالة حتى عصر الخميس.وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع "جونز هوبكنز"، أن إجمالي الإصابات بلغ خمسة ملايين ونحو 717 ألفا، كما أن عدد المتعافين يقترب من 2.37 مليون شخص، فيما تجاوز عدد الوفيات 356 ألفا.