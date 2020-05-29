الخرباوى: مجتمع الإرهاب أشد قسوة من جاهلية القرون الأولى

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، إن المحتوى الفكري لداعش والإخوان واحد، وليس هناك خلاف على الإطلاق، ولكن قد يكون هناك اختلاف بين الوسيلة والتوقيت.وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان يجمعون الشباب المضلل عن طريق فكرة الخلافة، مؤكدًا أن المجتمع الجاهلي للجماعات الإرهابية هو أشد قسوة من جاهلية القرون الأولى، ويجب أن يُقابل بالقوة.وأشار المفكر السياسي، إلى أن الجماعات الإرهابية تعتقد أن الثورة على حكم الإخوان تعني انقلابًا.