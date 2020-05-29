إصابة مدير مستشفى الشهداء بـ«كورونا» وعزله منزليًا

كشف مصدر طبي بمستشفى الشهداء المركزي، التابع لمحافظة المنوفية، عن إصابة الدكتور أحمد الهواري، مدير المستشفى بفيروس كورونا المستجد.ويعتبر مستشفى الشهداء من المستشفيات التي وضعتها وزارة الصحة ضمن خطة مستشفيات العزل بالمحافظة.وأضاف المصدر أنه بعد ثبوت إيجابية مسحة الدكتور الهواري، وتأكيد إصابته تم عزله منزليًا، تنفيذا لبروتوكول وزارة الصحة، مع متابعته بالأدوية المقررة ضمن خطة العلاج التابعة للوزارة، ومتابعة تطهير وتعقيم المبني دوريا، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية.بدوره، أكد الدكتور أحمد الهواري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حالته مستقرة ولكنه يشعر ببعض الألم، وتم عزله منذ ثلاثة أيام حتى ظهور المسحة، وهو يخضع حاليا للعزل المنزلى، مع متابعة من الطب الوقائي، ويبعث برسالة للجميع أن يلتزموا منازلهم وعلى من يضطر الخروج الالتزام بالإجراءات الاحترازية.كما أعلنت مديرية الصحة بالمنوفية سلبية جميع العينات المخالطة لمدير الطب العلاجي الدكتور عبدالباري العجيزي، ومتابعة حالته التي تتحسن يوميا، والذي يخضع لبروتوكول العلاج التابع لوزارة الصحة بالعزل المنزلي.