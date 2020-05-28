السودان: المباحثات الثلاثية حول سد النهضة مثمرة

أكدت وزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم الخميس، أن المباحثات الدائرة حول سد النهضة بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، يوم الإثنين الماضي، كانت مثمرة، وتهدف لاستئناف المفاوضات حول السد بأسرع ما يمكن.وكشفت الوزارة عن موقفها إزاء المحادثات مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة، بعد تقارير أشارت إلى تعمق الخلاف حسبما أفادت وكالة "سونا" السودانية الرسمية.ونفت الوزارة التقارير التي ادعت أن السودان أبلغ مصر باتساع الخلاف مع إثيوبيا بشأن محاولات استئناف المفاوضات المتعلقة بالسد.وقالت الوزارة، إن التقارير التي نشرها موقع "جريدة السوداني" عارية تماما من الصحة، وإن مثل تلك التقارير تتسبب في خلق بيئة غير مناسبة لبدء المفاوضات.تأتي تصريحات وزارة الري السودانية، وسط ترحيب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، باستئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، مطالبا بخفض التوتر بين الأطراف الثلاثة.وكان الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال خلال محادثته مع مفوض السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرق، اليوم، إنهم يرحبون باستئناف المحادثات بين الدول الثلاث حول أزمة السد.