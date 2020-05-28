الخرباوي يكشف سر كراهية الجماعات الإرهابية للجيش المصري

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، إن مسلسل "الاختيار" سبب قلقا كبيرا للجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن محاولة الهجوم على الجيش المصري مستمرة.وأوضح "الخرباوي"، خلال حواره مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأوطان ليس لها قيمة عند الجماعات الإرهابية، ويرون أن واجب الجيش هو حماية الإسلام وليس الأوطان، وهذا الأمر سبب لهم عداء نفسيا وعقائديا مع الجيش المصري.وأضاف المفكر السياسي، أن تضحيات الجيش المصري مثل وقدوة، وأن الجماعات الإرهابية تريد أن تكون القدوة منهم، معلقًا: "الشهيد أحمد المنسي قدوة لكل شباب العرب، وقدم روحه فداء لبلده".يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وتناول حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.