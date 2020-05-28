رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«بدأت بقبلة».. قصة الحب المجهولة بين رشدي أباظة ولولا صدقي

الخميس 28/مايو/2020 - 09:49 م
رشدي أباظة
رشدي أباظة
ايهاب مصطفى
طباعة
التقى الفنان رشدي أباظة الفنانة لولا صدقي لأول مرة في فيلم "المليونيرة الصغيرة"، وحدث موقف غريب ذكره "أباظة" في حوار له مع مجلة الشبكة اللبنانية، قال فيه "كنا نصور فيلم المليونيرة الصغيرة، وكانت هناك جملة مليئة بحرف الراء، وكانت لولا صدقي تتعثر في هذا الحرف، وفي كل مرة تنطق الحرف بالخطأ فيطلب المخرج منها إعادة الجملة، وتعبت لولا فيما راح يضحك بقية العاملين في الفيلم على هذا الموقف، والتفتت لولا لهم وقالت إن المخرج تعمد تركيب الجملة بهذه الطريقة وفيها الكثير من المطبات لكي يضحك عليها كاست الفيلم".

وتطرق أباظة لقصة حبه مع لولا صدقي قائلًا: "رجعت لولا بعد انتهائها من جملتها لتبحث عن سامبا، وراحت لماري منيب وسألتها أين سامبا؟، فقالت لها ماري منيب بخفة ظلها إحنا يا بنتي لا شفنا سامبا ولا رومبا، وضحكت حين علمت أن سامبا هذه هي كلبة لولا، وهي من نوع السوسيس الألماني، وقامت لولا تبحث عن كلبتها فتحرك الفضول في صدري فتبعتها، وتذكرت الوحش الضاري الذي أحضرته معي أنا أيضًا، وهو كلبي الألماني فيوري، فقمت وراء لولا وإذا بنا نجد سامبا تحاول إغراء فيوري في فناء بعيد عن الاستوديو".

وأضاف أباظة: "وقلت للولا كلبي مؤدب، ها أنت ترين أخلاقه، فقالت ضاحكة مثل صاحبه، فقلت أحاصرها وهل سامبا مثل، فقاطعتني قائلة قطع لسانك".

وتابع: "ولكن سامبا وفيوري مدا جسرًا للتواصل بيننا، فقد دعتنا إلى شقتها للعشاء وكانت تسكن في عمارة بحري، وذلك لكي نتحدث عن الكلاب، وأعجبني في لولا ثقافتها واللغات الأوروبية الكثيرة التي تتقنها، وأيضًا طباعها الأوروبية التي أعشقها لانها تتصرف بدون عقد ولا تكلف".

وواصل أباظة: "نزلنا بعد العشاء للسهر في فندق شبرد القديم، ورقصنا على أنغام أشهر فرقة سامبا زارت مصر في هذه الأعوام، وكان اسمها فرقة تشيكوز، وبعد أن انتهينا قمت بتوصيلها حتى باب شقتها، وقبلتها قبلة طويلة تشبه الحلم، وعدت إلى بيتي وكأنني أخطو فوق سحاب".

واستدرك أباظة: "في لقائنا الثاني لم تدعني لولا أرحل، وعندما قررت السفر إلى أوروبا بدعوة من أمي احترت في أمر فيوري، وعلى الفور تذكرت لولا، فأخذت الكلب إليها، وأخبرتها بسفري إلى إيطاليا وأني أريد أن أضع الكلب عندها إلى حين عودتي، فقالت لولا ونبراتها تشي بحزن كبير رشدي.. انت بتسمي العلاقة اللي بينا إيه، فاحترت ماذا أقول لها، ولاحظت لولا حيرتي فقالت أنا أسميها صداقة، ولم أتحدث أيضًا فلو قلت لها أنها الحب فإن للحب حقوق، فقمت بتحويل مجرى الحديث وقلت لها احرسي فيوري من إغراء سامبا، فقالت فيوري ذكر وسامبا أنثى، والانثى مكسورة الجناح دومًا".

وتابع: "فقلت لها لولا، أقسم لك أنك ألطف امرأة عرفتها، فقالت أردت أن اقول لك أنك كذلك.. ألطف رجل عرفته ولكني يا رشدي أبحث عن الاستقرار وقد تقدم لي مساعد مصور وأحببته، فرددت عليها" هل أأخذ فيوري معي حتلا يمثل وجوم اتهاما".

واستطرد: "فقالت لي لولا نهاية علاقتي بك لا تعني نهالة عالم سامبا وفيوري.. ما ذنبهما يا رشدي، وانتهت قصتي مع لولا صدقي والتي كانت تعيش ببساطة وبوهيمية وتعرف ماذا تفعل وتقتنع أيضًا بما تفعل، وتصعد على قمة الهرم وتصرخ بأنها تفعل ما تفعل لأنها حرة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

محافظ القاهرة: ملتزمون بغلق جميع الأماكن العامة والمواصلات (فيديو)

النيابة تأمر بضبط منة عبدالعزيز و6 متهمين فى واقعة «تيك توك»

اشتباكات حادة بين الجيش الليبي وميليشيات الوفاق جنوب طرابلس

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

الخطة «تعايش».. التفاصيل الكاملة لعودة العمل فى الجهات الحكومية

وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوى بـ«الألوان والدرجات»

الصحة: 29 وفاة و1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

image description

الغنوشي في المصيدة.. رحلة انهيار رجل الإخوان في تونس

أيام زمان

«بدأت بقبلة».. قصة الحب المجهولة بين رشدي أباظة ولولا صدقي

موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

استلهمتها من "محمد علي كلاي".. حكاية رقصة شهيرة لسهير زكي

"الضحكة العظيمة".. كيف رد المهندس على انتقادات فيلم "شنبو في المصيدة"؟

نجم الساعة

«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء

الصحة

أطباء بلا حدود: أسواق أدوات الحماية من كورونا غير مراقبة وخطرة

إشادة عربية بجهود الأطباء فى مواجهة كورونا

9.7 مليون اختبار للكشف عن كورونا فى روسيا

اليونيسف وسايف ذي تشيلدرن: كورونا تدفع 86 مليون طفل للفقر

منوعات

دومينيك حوراني تطلق أغنية «كورونا» من المنزل

عودة البريميرليج.. موعد استئناف مباريات الدوري الإنجليزي 2020

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020.. عبر «ادمودو» وموقع الوزارة

طريقة استخراج بيان نجاح الشهادة الإعدادية 2020 إلكترونيا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
خالد عكاشة
وزير الاحتلال التركى بقدميه على الأرض العربية
جمال طه
ليبيا.. تقدير موقف لما قبل المعركة الحاسمة
ماجد حبته
إفقار نصف مليار
المزيد

الثقافة

مجاهد العزب يكشف تفاصيل مبادرة إقامة نصب تذكاري لشهداء البرث في رمسيس

«واثق الخطى».. بخيت بيومي: عناية الله أنقذتني وإشادة «ضحكة مصر» وسامي الأعظم

70 ألف مشاهدة لمناظرة فرج فودة على «يوتيوب»

«التشكيليين» تحذر الفنانين من التعامل مع غير الممثلين للنقابة