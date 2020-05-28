فض تجمعات لمواطنين بشاطئ أكتوبر بالإسكندرية

شن حى العجمي غرب الإسكندرية، اليوم الخميس، حملة على شواطئ الحى، في إطار استمرار تفعيل قرار غلق الشواطئ خلال أيام إجازة عيد الفطر والتعامل الفوري مع التجاوزات.وخلال المرور اليوم تم رصد بعض التجاوزات بشاطئ أكتوبر، بتجمع أعداد على الشاطئ، وتم تفرقة المواطنين ومنع التجمعات بالشاطئ، حيث تم توجيه تحذيرات بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد الحظر، وسيتم التعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل المخالفين، حرصًا على سلامة المواطنين.جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتي اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة، والتى تشمل غلق الشواطئ وطرق الكورنيش، والحدائق العامة وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.