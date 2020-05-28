محافظ القاهرة: ملتزمون بغلق جميع الأماكن العامة والمواصلات (فيديو)

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن المحافظة تشدد على تنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتي أقرتها الحكومة.وأضاف عبدالعال، خلال حديثه مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن محافظة القاهرة ملتزمة بغلق جميع الأماكن العامة، وإيقاف المواصلات العامة أيضا، للحد من التجمعات بين المواطنين، مشيرا إلى مواصلة الحملات لتنظيف وتطهير الشوارع للحد من انتشار الأوبئة والأمراض.