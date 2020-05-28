عمود كهرباء يهدد حياة أهالي الوراق

حالة من الذعر انتابت أهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إثر ميل عمود كهرباء بأحد الشوراع العمومية بالمنطقة، والذي تسبب في تخوف السكان المجاورين لها والمارة في الشارع، خاصة وأنه من أكثر الشوراع الحيوية بالمنطقة.وشهد شارع ترعة السواحل بمنطقة الوراق تواجد عمود كهرباء شبه منهار وأوشك على السقوط، ما تسبب في تخوف الأهالي الذين استغاثوا بكافة المسؤولين في حي منطقة الوراق لسرعة إنقاذ سكان الشارع لتجنب وقوع كارثة تودي بحياة المواطنين.وقال شاهد عيان: إن العمود مائل منذ عدد من الأسابيع الماضية، كما أنهم ناشدوا عدد من المسؤولين لإنقاذ الموقف وإصلاح العمود قبل أن يتسبب في ضرر لأي من السكان وحفاظا على سلامتهم، خاصة وأنه موجود في أحد أهم شوراع منطقة الوراق وأكثرها حيوية.