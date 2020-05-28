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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي يدمر مخزنا لميليشيات الوفاق يضم أسلحة تركية حديثة

الخميس 28/مايو/2020 - 07:51 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
محمد عمر
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قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، إن سلاح الجو شن سلسلة غارات عنيفة على تمركزات الإرهابيين ومخازن ذخيرة مجلوبة حديثا من تركيا، في منطقة تاجوراء بطرابلس.

وأكد المحجوب أن ضربات الجيش استهدفت بدقة معسكر رحبة الدروع التابع لميلشيا "بشير البقرة"، المتعاون مع تنظيم داعش، والذي يوفر المأوى لأغلب قادة التنظيم الإرهابي في تاجوراء.

وكشف المحجوب عن صد قوات الجيش محاولة تقدم جديدة للمليشيات في محاور جنوب طرابلس، وقتلت قياديا بمليشيات مصراته يدعى حكيم الزواوي مشيرا إلى توجيه ضربات متتالية لمليشيات حكومة الوفاق في محور وادي الربيع بطرابلس، مما أسفر عن مقتل 3 قادة ميدانيين من الميلشيات، بخلاف تدمير طليعة المرتزقة في محور عين زارة جنوبي طرابلس.

وشدد المحجوب على حفاظ الجيش على كل تمركزاته في كل محاور القتال بطرابلس وجنوب شرق مصراتة.

وأفادت مصادر ليبية في وقت سابق بمقتل أكثر من 35 شخصا من ميلشيات الوفاق بخلاف مقتل أكثر من 5 قادة ميدانيين في محاور طرابلس اليوم.

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