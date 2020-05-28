«افتراضي جامعة طنطا» يناقش تداعيات كورونا وكيفية مواجهتها

أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، ونائب رئيس المؤتمر الدولي الافتراضي الأول حول "البحث العلمي في مواجهة أزمة كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة"، أن الجلسة الأولى اليوم كانت بعنوان "الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن الأزمة وكيفية مواجهتها"، وترأسها الدكتور منير السعيداني.وأوضح عكاشة، أن الجلسة تتناول الأبحاث المقدمة من كل من الدكتور ساري حنفي، حول "التحول المجتمعي في وقت الكورونا"، والدكتور مبروك بوطاقوقة، حول "التحليل الاجتماعي لوباء كورونا"، والدكتور خالد كاظم، حول "الأثر الاجتماعي لوباء كورونا"، بالإضافة إلى بحث الدكتور أحمد موسى بدوي، حول "السلوكيات الجيدة المتوقعة بعد كورونا".كانت جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، قد أطلقت المؤتمر الدولي الافتراضي الأول حول "البحث العلمي في مواجهة أزمة كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة" يومي 27 و28 مايو الحالي، بمشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، و43 عالمًا من مختلف الدول العربية والأجنبية، وتم بث المؤتمر عبر شبكة الفيديو كونفرانس، بمشاركة العديد من الباحثين والعلماء من الذين لم يتمكنوا من المشاركة بأبحاث في أعمال المؤتمر.