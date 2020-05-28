طرح مناقصة لنظافة وصيانة المسطحات الخضراء بـ«قنا الجديدة»

أعلن المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، عن طرح أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء للمبنى الإداري بالمدينة من خلال مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة بهذا المجال.وأوضح عبدالرشيد أنه يتم الحصول علي كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما الفني وآخر مالي باسم رئيس الجهاز.وأضاف أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 10 آلاف جنية ويزاد بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، وتعقد جلسة الاستفسارات يوم الخميس الموافق 11 يونيو، بينما ستعقد جلسة الاستفسارات الخميس الموافق 25 يونيو بمقر الجهاز.