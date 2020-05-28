الأوقاف الأردنية تحدد شروط إعادة فتح المساجد

أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، محمد الخلايلة، مساء اليوم، تفاصيل إعادة فتح المساجد للصلاة، مشيرا إلى أنه اعتبارا من الجمعة المقبلة سيعاد فتح المساجد وستقتصر على صلاة الجمعة فقط.وقال الوزير الأردني في بيان له إن تعليق الصلاة كان حفاظا على الصحة والسلامة العامة، مطالبا من يتجاوز عمره 50 عامًا أو يمتلك سيرة مرضية، أو يحمل أعراضا مرضية ألا يتوجه إلى المساجد، وذلك وفق وكالة عمون الأردنية.وأوضح الخلايلة أن الصلاة ستكون في المساجد والساحات المجاورة لها، وأن تكون الصلاة بالمساجد التي تمتلك ساحات خارجية، مطالبا المواطنين بأن يحضروا سجاداتهم الخاصة، والالتزام بارتداء الكمامة.وقال الوزير إنه سيتم مراجعة التزام المواطنين خلال صلاة الجمعة من أجل فتح المساجد للصلوات الأخرى، كما لن تزيد عن 10 دقائق.وأعلن وزير الإعلام الأردني، في وقت سابق اليوم، عن قرار الحكومة بإعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارًا من يوم الجمعة 5 يونيو المقبل وفق ضوابط ومعايير السلامة العامة.وقال وزير الإعلام الأردني، إنه تقرر أيضا فتح المزيد من القطاعات خلال المرحلة المقبلة، وقد يعني تسجيل المزيد من الإصابات ما لم يلتزم المواطنون حرفيا بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي والجسدي.