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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعقيم الجمعية الزراعية وقسم الشرطة لمواجهة كورونا بمطروح (صور)

الخميس 28/مايو/2020 - 04:12 م
تعقيم الجمعية الزراعية
تعقيم الجمعية الزراعية
ياسمين شعيب
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أعلن اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، عن تعقيم وتطهير الجمعية الزراعية وقسم الشرطة، وذلك في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد "المعداوي" استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسى مطروح بالتمركزات الـ3 الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة، بالإضافة إلى تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب، مشيرا إلى زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بنشر وضع ملصقات للتعرف على طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعية المواطنين، بالإضافة إلى رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساءً بسيارات الضباب.

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل علي مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات على رقم 0464935266 _ 0464933158.

جاء ذلك استمرارا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتطهير وتعقيم المصالح الحكومية في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.

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