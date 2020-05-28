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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ السويس: لا تهاون في إزالة العشوائيات خلال الفترة المقبلة

الخميس 28/مايو/2020 - 03:59 م
محافظ السويس
محافظ السويس
كريم أنور
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أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، على أنه لا تهاون خلال الفترة المقبلة وسيتم الضرب بيد من حديد لتنفيذ إزالة كافة العشوائيات، والتعديات وأعمال البناء المخالف على أملاك الدولة.

وشدد المحافظ على تحويل المخالفين للنيابة العسكرية، وإزالة المخالفات، وتحويل المقصرين لجهات التحقيق، مشيرا الى أنه هناك فرصة للمواطنين للتصالح في بعض المخالفات طبقا للقانون، أو إزالتها حتى سطح الأرض.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بمراجعة كافة التراخيص الخاصة بالبناء، وحصر جميع المخالفات للمباني والإشغالات والأسواق العشوائية والتعديات المختلفة المنتشرة بالشوارع، على مستوى الاحياء والتشديد على الإزالة بالكامل للمباني ذات الخطورة الداهمة.

وأكد "صقر" إنه لا تصالح لمخالفات البناء على الأرض الزراعية، وازالة التعديات على حرم الشوارع، أو بين العمارات المنتشرة بعدة مناطق بالسويس.

وكلف محافظ السويس بتشكيل لجان على مستوى الأحياء، تضم رئيس الحي ومأمور قسم الشرطة بكل حي، ومديري الإدارات الهندسية والفنيين ومسؤولي الإشغالات والمرافق بالحي، لتنفيذ هذه القرارات للحفاظ على أملاك الدولة المباني والزراعية، والقضاء على ظاهرة المخالفات في البناء، وشدد على رؤساء الأحياء بمتابعة المدن السكنية التابعة لجمعيات الإسكان التعاونية ومنع المخالفات المتعلقة بالمرافق وسرقة التيار الكهربائي ومياه الشرب.

وأعلن المحافظ عن البدء في تنفيذ خط المياه المغذي لرافع السلام من رافع شمال خليج السويس المتصل من خط العاشر من رمضان، بقدرة 25 ألف متر مكعب يوميا كمرحلة أولى لحل مشكلة مياه الشرب لمدينتي السلام 1،2 التي يعاني منها أهالي مدينتي السلام أكثر من 25 سنة والذي ينفذ خلال مدة 6 شهور بتكلفة 93 مليون جنيها، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مع قيام الهيئة العربية للتصنيع بتكليف عدد 2 شركة لسرعة التنفيذ.

حضر الاجتماع كلا من وليد شوقي، رئيس حي عتاقة، والعميد إيهاب سراج الدين، رئيس حي الأربعين، والمهندسة فاتن عبد العظيم، رئيس حي فيصل، وعالية فريد، رئيس حي الجناين، وأمل إبراهيم، رئيس حي السويس، والمهندسة شيماء فؤاد، مدير التخطيط العمراني، وصباح محمد، مدير ادارة التسكين بالمحافظة.

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