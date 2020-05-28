«صحة السويس»: تعافي الطاقم الطبي المصاب بكورونا وعودته للعمل

قال الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن الطبيبين والممرض الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في السويس قد تعافوا تماما، وأصروا على أن يعودوا ليواصلوا حربهم ضد فيروس كورونا، ويشاركوا في اكتشاف وعلاج الحالات المصابة في السويس.وأضاف جودة أنه يتابع يوميًا إمداد الفريق الطبي بالكامل بالواقيات الشخصية المستخدمة داخل المستشفيات، والمخصصة لاستقبال الحالات المشتبه بها، ويتم حصر أى مستلزمات يحتاجها الفريق الطبي لإبلاغ المخازن بالمديرية وتوفيرها عن طريق وزارة الصحة.وكانت الحصيلة النهائية لضحايا كورونا في السويس وفاة سبعة مرضى، وتعافى ٧٤، بينما وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في السويس إلى ١٩٨ مصابا، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لمديرية الصحة والسكان في السويس، حول آخر إحصائية لضحايا فيروس كورونا في السويس.وذكر البيان أنه خلال العشرة أيام الأخيرة، أكدت التحاليل إيجابية إصابة ٦٨ حالة، منهم ١٢ حالة فقط يوم الاربعاء، وأكد البيان الصادر ظهر اليوم الخميس إصابة ١٨ حالة جديدة.وقال مصدر طبي في السويس إن فريقا مختصا من مديرية الصحة والسكان في السويس يتولى مهمة الترصد والتقصي للحالات المخالطة للحالات التي ثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا.