رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تويتر وفيسبوك يعلقان على تهديدات ترامب ضد شركات السوشيال ميديا

الخميس 28/مايو/2020 - 02:47 م
تويتر وفيسبوك
تويتر وفيسبوك
منار أحمد
طباعة
علق الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي تويتر جاك دورسي، على تلميحات وتهديدات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قائلًا: إن إضافة التحذير لا يجعل من تويتر الحكم فيما يتعلق بالحقيقة، بل الهدف هو ربط نقاط البيانات المتضاربة وإظهار المعلومات محل النزاع حتى يتمكن الناس من الحكم بأنفسهم.

ومن المقرر أن يعلن ترامب اليوم الخميس، عن خطوات تجاه شركات التواصل الاجتماعي الكبرى، وخاصة تويتر على وجه التحديد.

أضاف دورسي:" تعد الشفافية أمر بالغ الأهمية حتى يتمكن الأشخاص من معرفة السبب وراء أفعالنا بوضوح".

وفي سياق متصل، قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنيفذي لشرة فيسبوك، لدينا سياسة مختلفة في هذا الشأن، وأنا أؤمن بشدة أن فيسبوك لا يجب أن تكون الحكم فيما يتعلق بالحقيقة لكل ما يقوله الناس عبر الإنترنت"

كما رأى زوكربيرج أنه لا ينبغي أن تكون تلك الشركات الخاصة، لا سيما شركات ومنصات مواقع التواصل في وضع يمكنها من الرقابة على تصريحات أو تغريدات المستخدمين.

ولوح ترامب بقرارات جديدة مرتقبة ضد تلك المواقع التي اتهمها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وبتقويض حرية التعبير في الولايات المتحدة.

وفي تغريدة جديدة الخميس، جدد الرئيس الأمريكي موقفه هذا، قائلًا: تبذل الشركات التقنية الكبرى كل ما في وسعها مسبقا من أجل فرض رقابة على انتخابات 2020.

وفي إشارة إلى محاولة التأثير على الانتخابات ونتائجها، قال ترامب: إذا حدث ذلك فعلا، فهذا يعني أننا جردنا من حيتنا، ولن أدع ذلك يحدث أبدًا! لقد حاولوا جاهدين في عام 2016، وخسروا، وها هم الآن يتصرفون بجنون تام، ترقبوا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

وقف إعلان كمامة «قطونيل» لعدم الالتزام بضوابط التصنيع

تعرض الأحد على «الوزراء».. «الدستور» تنشر خطة «الأوقاف» لإعادة فتح المساجد

وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوى بـ«الألوان والدرجات»

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوى بـ«الألوان والدرجات»

مستشار الرئيس: ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

تعرض الأحد على «الوزراء».. «الدستور» تنشر خطة «الأوقاف» لإعادة فتح المساجد

إنفوجراف

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

image description

الغنوشي في المصيدة.. رحلة انهيار رجل الإخوان في تونس

أيام زمان

موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

استلهمتها من "محمد علي كلاي".. حكاية رقصة شهيرة لسهير زكي

"الضحكة العظيمة".. كيف رد المهندس على انتقادات فيلم "شنبو في المصيدة"؟

بدون قصد.. كيف بدأ «الديلفرى» فى مصر؟

نجم الساعة

«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء

الصحة

إشادة عربية بجهود الأطباء فى مواجهة كورونا

9.7 مليون اختبار للكشف عن كورونا فى روسيا

اليونيسف وسايف ذي تشيلدرن: كورونا تدفع 86 مليون طفل للفقر

«الصحة العالمية»: كورونا قد يعيق مكافحة الملاريا فى إفريقيا

منوعات

الخطوط الجوية النمساوية تستأنف عملها منتصف يونيو

روسيا توقف العمل ببطاقات مشجعي كأس العالم 2018

الخطوط الكويتية تنهى خدمات 1500 موظف أجنبى

أبرزها دم السلحفاة.. علاجات «خرافية» لكورونا حول العالم

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
جواز رفاعة الطهطاوي
نرمين يسر
دراما الكراهية
ماجد حبته
الفئران قد تأكل ملكة بريطانيا!
د. منى حلمى
89 عامًا على ميلاد فاتنة القلوب والعقول "فاتن حمامة"
المزيد

الثقافة

70 ألف مشاهدة لمناظرة فرج فودة الشهيرة على «يوتيوب»

«التشكيليين» تحذر الفنانين من التعامل مع غير الممثلين للنقابة

«المصطبة» ينتج فيلمًا تسجيليًا عن تصنيع آلة السمسمية

دار «الآداب» تصدر الجزء الثاني من رواية «مقتل الكومنداتور»