تويتر وفيسبوك يعلقان على تهديدات ترامب ضد شركات السوشيال ميديا

علق الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي تويتر جاك دورسي، على تلميحات وتهديدات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قائلًا: إن إضافة التحذير لا يجعل من تويتر الحكم فيما يتعلق بالحقيقة، بل الهدف هو ربط نقاط البيانات المتضاربة وإظهار المعلومات محل النزاع حتى يتمكن الناس من الحكم بأنفسهم.ومن المقرر أن يعلن ترامب اليوم الخميس، عن خطوات تجاه شركات التواصل الاجتماعي الكبرى، وخاصة تويتر على وجه التحديد.أضاف دورسي:" تعد الشفافية أمر بالغ الأهمية حتى يتمكن الأشخاص من معرفة السبب وراء أفعالنا بوضوح".وفي سياق متصل، قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنيفذي لشرة فيسبوك، لدينا سياسة مختلفة في هذا الشأن، وأنا أؤمن بشدة أن فيسبوك لا يجب أن تكون الحكم فيما يتعلق بالحقيقة لكل ما يقوله الناس عبر الإنترنت"كما رأى زوكربيرج أنه لا ينبغي أن تكون تلك الشركات الخاصة، لا سيما شركات ومنصات مواقع التواصل في وضع يمكنها من الرقابة على تصريحات أو تغريدات المستخدمين.ولوح ترامب بقرارات جديدة مرتقبة ضد تلك المواقع التي اتهمها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وبتقويض حرية التعبير في الولايات المتحدة.وفي تغريدة جديدة الخميس، جدد الرئيس الأمريكي موقفه هذا، قائلًا: تبذل الشركات التقنية الكبرى كل ما في وسعها مسبقا من أجل فرض رقابة على انتخابات 2020.وفي إشارة إلى محاولة التأثير على الانتخابات ونتائجها، قال ترامب: إذا حدث ذلك فعلا، فهذا يعني أننا جردنا من حيتنا، ولن أدع ذلك يحدث أبدًا! لقد حاولوا جاهدين في عام 2016، وخسروا، وها هم الآن يتصرفون بجنون تام، ترقبوا.