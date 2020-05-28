خروج 6 متعافين من مستشفى المدينة الشبابية في الأقصر

أعلن الدكتور وليد العربي، مدير مستشفى المدينة الشبابية بالطود جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، عن خروج 6 متعافين جدد، وذلك عقب تحول النتائج المخبرية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.وأوضح مدير مستشفى المدينة الشبابية أن يتم العمل على تقديم أقصى الرعاية الطبية للمرضى، وذلك من خلال توفير الأدوية العلاجية المدرجة بالبروتوكول العلاجي لوزارة الصحة، هذا إلى جانب العلاج بالتغذية، ومساعدة المرضى على التعافي من خلال تشجيعهم على ممارسة الرياضة، وتحفيزهم نفسيًا للتغلب على المرض.وأشار إلى، أن أخر دفعة من التعافين ضمت 6 أشخاص من بينهم الطفلة « مي» البالغة من العمر 6 سنوات من محافظة الفيوم، والتي أصيبت هي واسرتها واحتجزت برفقة والديها بداخل مستشفى المدينة الشبابية.يذكر أن المدينة مكونة من 4 أدوار وتبلغ طاقتها 89 سرير داخل الغرف المجهزة على أحدث مستوى، ويتوافر بها كافة وسائل الترفيه ومدعومة بشبكة إنترنت وكل غرفة مزودة بجهاز تلفزيون، ودورات مياه داخل كل غرفة.