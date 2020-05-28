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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المنافق.. موقع أمريكي: علاقات أردوغان مع إسرائيل متميزة

الخميس 28/مايو/2020 - 01:26 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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أكد موقع "المونيتور" الأمريكي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتقد إسرائيل في خطاباته أمام العالم، ولكن في الكواليس، يرسل لهم المساعدات الطبية ويستقبل شحناتهم على أراضيه، ما يجعل البعض يعتقد أن العلاقات بين الطرفين قد تعود قريبًا.

وتابع الموقع أن شركة طيران العال الإسرائيلية استأنفت رحلاتها إلى تركيا لأول مرة منذ عدة سنوات، وفي الوقت نفسه خرج أردوغان للعالم لينتقد ضم إسرائيل لما يقرب من نصف الضفة الغربية لها خلال خطابه بمناسبة عيد الفطر.

وأضاف أن كلمات أردوغان تتناقض مع ما يحدث في العلاقات بين البلدين على أرض الواقع، حيث طالب القائم بالأعمال الإسرائيلي في أنقرة، روي جلعاد في مقال نشر يوم 21 مايو على أحد المواقع التركية الموالية لأردوغان إلى إعادة السفراء بشكل متبادل.

وأشار "المونيتور" إلى أن ما يزعج إسرائيل من أردوغان هو استضافته لنشطاء حماس لديه، كما أن أردوغان لن يتخلى عن مكانته التي يحاول وضع نفسه فيها كبطل قومي للقضية الفلسطينية، فهذه القضية هي أداة دعاية محلية، يستغلها في كل مأزق يقع فيه.

وأكد أنه في غضون ذلك تستمر الأعمال التجارية بين البلدين وخاصة لصالح تركيا، في النمو على أي حال، واستئناف خدمة الشحن العالى هو انعكاس لهذا الاتجاه، وعلى الرغم من الأزمة بشأن حماس، فإن التعاون الاستخباراتي بين الجانبين مستمر، وفقًا لمصادر إسرائيلية.

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