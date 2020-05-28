رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 4895 قطعة مستلزمات طبية مجهولة في السيدة زينب

الخميس 28/مايو/2020 - 01:13 م
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
طباعة
تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4895 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة في منطقة السيدة زينب.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته 4895 قطعة مستلزمات طبية عبارة عن "كمامة، جوانتى، شرائط اختبار حمل، خافض لسان، شكاكة، سرنجات") مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لفيروس كورونا

تعرض الأحد على «الوزراء».. «الدستور» تنشر خطة «الأوقاف» لإعادة فتح المساجد

محمد الباز يكتب: لماذا نقول إن كل هؤلاء إخوان؟

إصابة مستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

تعرض الأحد على «الوزراء».. «الدستور» تنشر خطة «الأوقاف» لإعادة فتح المساجد

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

مستشار الرئيس: ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

النيابة تأمر بضبط منة عبدالعزيز و6 متهمين فى واقعة «تيك توك»

إنفوجراف

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

image description

الغنوشي في المصيدة.. رحلة انهيار رجل الإخوان في تونس

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

أيام زمان

موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

استلهمتها من "محمد علي كلاي".. حكاية رقصة شهيرة لسهير زكي

"الضحكة العظيمة".. كيف رد المهندس على انتقادات فيلم "شنبو في المصيدة"؟

بدون قصد.. كيف بدأ «الديلفرى» فى مصر؟

نجم الساعة

«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء

الصحة

إشادة عربية بجهود الأطباء فى مواجهة كورونا

9.7 مليون اختبار للكشف عن كورونا فى روسيا

اليونيسف وسايف ذي تشيلدرن: كورونا تدفع 86 مليون طفل للفقر

«الصحة العالمية»: كورونا قد يعيق مكافحة الملاريا فى إفريقيا

منوعات

روسيا توقف العمل ببطاقات مشجعي كأس العالم 2018

الخطوط الكويتية تنهى خدمات 1500 موظف أجنبى

أبرزها دم السلحفاة.. علاجات «خرافية» لكورونا حول العالم

تردد قناة روسيا اليوم عبر نايل سات RT بالعربية

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
جواز رفاعة الطهطاوي
نرمين يسر
دراما الكراهية
ماجد حبته
الفئران قد تأكل ملكة بريطانيا!
د. منى حلمى
89 عامًا على ميلاد فاتنة القلوب والعقول "فاتن حمامة"
المزيد

الثقافة

شريف عبد الهادي: دور النشر اتجهت للكتب الصوتية بسبب كورونا

«اغتيالات سياسية قبل قرن ونصف».. الخديوي يقتل الكواكبي بفنجان قهوة

«الشارقة للمتاحف» تطلق معرضًا رقميًا للهواة والناشئين

«10 سنوات منذ رحيله».. حكاية أسامة أنور عكاشة مع «بابا شارو»