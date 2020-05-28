ضبط 4895 قطعة مستلزمات طبية مجهولة في السيدة زينب

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4895 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة في منطقة السيدة زينب.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته 4895 قطعة مستلزمات طبية عبارة عن "كمامة، جوانتى، شرائط اختبار حمل، خافض لسان، شكاكة، سرنجات") مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.