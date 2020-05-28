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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة مستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 10:28 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
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أعلنت محافظة الإسكندرية عن إصابة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأشار بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، إلى أنه في إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية من متابعة دورية للمسئولين التنفيذيين والموظفين، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بديوان محافظة الإسكندرية، قد تبين بالمتابعة والفحص إيجابية نتيجة التحليل الخاص باللواء محمد سحلول مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء.

ونوه البيان بأنه تم حصر كل المخالطين للحالة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم في هذا الشأن، لافتًا إلى أن الإصابة حدثت خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

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