برلماني: الدعم النفسي للأطباء أصبح واجبًا علينا

قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن البعض حاول استخدام واقعة وفاة طبيب المنيرة إثر إصابته بفيروس كورونا، بهدف التأثير على الروح المعنوية للأطباء وبالتالي أدائهم، حيث روجت بعض اللجان شائعات أن هناك إهمال كبير في تقديم الرعاية الصحية للأطباء.وأوضح "بركات" - في بيان اليوم - أن الهدف من هذه البلبلة هو إثارة حالة من القلق والتوتر داخل القطاع الطبي في مصر، وزيادة حالات الضغط المروعة والمستمرة التي يفرضها فيروس كورونا عليهم خاصة بمستشفيات الحجر الصحي.أشار إلى أن هذا ما يفرض على بلدان العالم أن تقدم لهم دعمًا نفسيًا لضمان استمراريتهم في عملهم، وعدم تركيز جهودها على علاج المصابين بكورونا، وفي خضم هذا الإنشغال يتم تجاهل الضغوط النفسية الكبيرة المفروضة على الأطباء.وطالب النائب بتقديم جميع أشكال الدعم النفسي لمن يحتاجه من الأطباء وأطقم التمريض الذين يعملون في مستشفيات العزل الصحي والحميات وجميع المستشفيات والمنشآت الصحية التي تتعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد.