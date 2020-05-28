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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نيكي يقفز مع اقتناص المستثمرين لأسهم منخفضة الثمن

الخميس 28/مايو/2020 - 10:12 ص
أسهم اليابان
أسهم اليابان
وكالات
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قفز المؤشر نيكي الياباني، اليوم الخميس، متخطيًا مستوى المقاومة الفني الرئيسي لمتوسطه المتحرك فى 200 يوم مدفوعًا بآمال عودة الأنشطة الاقتصادية لوضعها الطبيعى بسرعة ووسط اقتناص المستثمرين للأسهم التي شهدت انخفاضات حادة مثل أسهم القطاع المالى.

وتمكنت الأجواء الإيجابية من التغلب على مخاوف بشأن العلاقات الآخذة فى التردي بين الولايات المتحدة والصين، مع إشارة واشنطن إلى أنها لن تعتبر هونج كونج بعد ذلك من المناطق المستحقة لمعاملة خاصة إذ تعد بكين لفرض قانون أمنى جديد على المدينة.

وارتفع المؤشر نيكي 2.32 % إلى 21916.31 نقطة متخطيًا المتوسط المتحرك في 200 يوم عند 21657. وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.80 % إلى 1577.34 نقطة، وسجل المؤشران بذلك أعلى مستوى لهما منذ أواخر فبراير.

وكانت المكاسب مدفوعة بتغطية مراكز مدينة في الأسهم المعتمدة على القيمة، مثل الشركات المالية وشركات صناعة الصلب والسيارات وهى القطاعات التي تراجعت منذ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في أنحاء العالم.

وارتفعت أسهم البنوك 3.6 % وشركات السمسرة 2.2 %والتأمين 2.3 % وشركات الصلب 4.1 %.

وارتفعت أسهم نيسان موتور 8.2 % وميتسوبيشي موتور 6.4 % بعد أن أعلنتا مع رينو عن خطة لإنعاش أنشطة تحالفهم.

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