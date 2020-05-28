حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 28 مايو 2020

قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج السرطان قالت:مهنيًا: قد تُتاح لك فرص مميزة ويتحدث هذا اليوم عن مبالغ مالية محتملة لمصلحتك.عاطفيًا: لا تهمل مشاعر الحبيب وخصص له المزيد من الوقت قبل أن يقدم على قرار مصيري.صحيًا: تحاش مسايرة أصحاب الرأي القائل بأن الترفيه وحده قادر على إراحة أعصابك، الرياضة أيضًا تساعد على ذلك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك.كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.