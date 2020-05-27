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سياسي

رئيس الوفد يقرر تشكيل لجنة طوارئ لمواجهة كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:39 م
بهاء الدين أبو شقة
بهاء الدين أبو شقة
إسلام نصير
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قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، تشكيل لجنة طوارئ برئاسة الدكتور محمد نصر، عضو الهيئة العليا، رئيس لجنة الصحة بالحزب، لمتابعة الحالة الصحية لمن يشكو من أي أعراض متعلقة بالأمراض الصدرية التي قد تكون مقدمة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتضمن القرار أن تكون مهمة اللجنة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أي حالة يُشتبه في إصابتها بهذا الفيروس ولها كافة الصلاحيات، في الاتصال بأي جهة تنفيذية أو طبية لسرعة التعامل مع الحالة.

وتقرر الإعلان عن أرقام «واتس آب» للأطباء أعضاء اللجنة من جميع التخصصات، ليتمكن العاملون بالحزب والصحيفة من التواصل معهم لعرض أي أعراض مشتبه فيها وكيفية مواجهتها سريعا، والتعامل معها على أساس طبي سليم، على أن يكتب العامل أو الموظف اسمه في الرسالة مع إشارة إلى انتمائه الوظيفي للحزب أو الصحيفة مع الاتصال عبر «الواتس آب» فقط.

ووجه المستشار بهاء أبوشقة، كلمة إلى جميع العاملين بالمؤسستين الحزبية والصحفية أنه يتعامل معهم جميعًا بمنطق الأب والوالد الحريص على سلامة أبنائه، مؤكدا استمرار صحيفة الوفد في الصدور يوميًا وبانتظام، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة وأرواح العاملين، وقال إن هاتفه المحمول مفتوح في كل وقت للتواصل مع أبنائه العاملين في الحزب والصحيفة.

فريق الأطباء المشاركين في طوارئ كورونا بالوفد هم:
1- د. محمد نصر، أستاذ جراحة القلب وأمراض القلب والضغط بمعهد القلب القومي (للرد على استفسارات أمراض الصدر والقلب مع الاشتباه في كورونا). 
2- د. شريف عبدالهادي، أستاذ جراحة القلب والشرايين التاجية (للرد على استفسارات أمراض القلب والشرايين مع الاشتباه في كورونا). 
3- د. عمر السعدني، أستاذ أمراض السكر والغدد الصماء بجامعة القاهرة (للرد على استفسارات أمراض السكر مع الاشتباه في كورونا). 
4- د. سامح فخري، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمعهد تيودور بلهارس (للرد على استفسارات أمراض الكبد والجهاز الهضمي مع الاشتباه في كورونا). 
5- د. مايسة شرف الدين، أستاذ أمراض الصدر بجامعة القاهرة (للاشتباه في كورونا). 
6- د. ساندرا محمد نصر، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة القاهرة (للرد على استفسارات أمراض المخ والأعصاب مع الاشتباه في كورونا). 
7- د. مجدي مسعد، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة (للرد على استفسارات النساء والتوليد والحمل مع الاشتباه في كورونا). 
8- د. جيرالدين محمد نصر، أستاذ علاج الجذور بكلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة (للرد على استفسارات أمراض الفم والأسنان مع الاشتباه في كورونا). 
9- د. محمود الفولي، أستاذ والأنف والحنجرة بجامعة القاهرة (للرد على استفسارات أمراض الأنف والأذن والحنجرة مع الاشتباه في كورونا). 

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