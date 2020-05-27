إزالة 8 حالات تعدٍ على أراضي الدولة بمنيا القمح

تفقد حسني الحاجري رئيس مركز ومدينة منيا القمح، وعدد من موظفي رئاسة المركز قرية الجديدة، لمتابعة مدى التزام جميع المواطنين والمحلات بحظر التجوال.وتم ضبط محلات تعمل أثناء الحظر بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم التنبيه عليهم بضرورة الالتزام بالعمل بالأوقات المحددة من قبل الدولة، وتم التحفظ على الأجهزة في سايبر مخالف.كما تم شن حملة إزالات موسعة لتنفيذ إزالة لحالات تعديات على أراض زراعية بمرافقة قوات شرطة مركز منيا القمح بنطاق الوحدة المحلية بملامس، ونجحت الحملات في تنفيذ 8 قرارات إزالة.يأتي ذلك يأتي ذلك فى إطار اهتمام الدولة بضرورة التصدى بكل حزم وقوة للتعديات علي الأراضي الزراعية، وبناء على تعليمات ممدوح غراب محافظ الشرقية.