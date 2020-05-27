رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الهالة الثقافي» يمد فترة استقبال أعمال جائزة أدب الناشئة واليافعين

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:04 م
الهالة الثقافي
الهالة الثقافي
آلاء حسن
طباعة
أعلن مركز الهالة الثقافي عن مد فترة استقبال الأعمال المقدمة لمسابقة جائزة أدب الناشئة واليافعين (دورة الدكتور أحمد خالد توفيق) في مجال الرواية، حتى يوم 1 يوليو 2020.

كان قد أطلق مركز الهالة الثقافي تلك الجائزة، والتي ستُمنح سنويًّا وبشكلٍ دوري؛ إيمانًا بدور الإبداع في تنمية المجتمعات ومُواجهة الأفكار الشاذة والهدامة، ودعمًا لأصحاب المواهب المُتميزة في مجال الكتابة لفئة الناشئة واليافعين.

وسيتم منح الجائزة للفائزين "ثلاثة أعمال دون ترتيب للمراكز الفائزة" في أول نوفمبر من نفس العام، والجائزة عبارة عن (مبلغ خمسة آلاف جنيه مُقدمة من مركز الهالة للتنمية الإبداعية طباعة وتوزيع الرواية الفائزة منح الفائز درع الجائزة شهادة تقدير تُمنح من المركز).

ومن شروط الجائزة:
- يُقدم العمل إلكترونيًا بصيغة الوورد على إيميل الدار.
- لا تُشترط سن مُعينة للمُتقدم.
- يُشترط في العمل المُقدَّم أن يكون مكتوبًا باللغة العربية السليمة، حيث لن يُلتفت للأعمال المُقدمة بالعامية أو بأي لُغات أُخرى غير العربية.
- كما يُشترط أيضًا ألا يزيد العمل على 30 ألف كلمة، على أن يكون مُوجهًا للفئة العُمرية (من 10 إلى 18 عامًا).

جدير بالذكر أن لجنة التحكيم مُكوَّنة من أهل الاختصاص بتقييم الأعمال المُقدمة وفرزها وتحديد الأعمال المتميزة، وهي سرية، ولن يُعلن عنها حتى بعد منح الجائزة.

موضوعات متعلقة

وكيل «دينية النواب» يرجح فتح المساجد خلال أيام

الصحة العالمية: عقار كلوركين لا يصلح لعلاج كورونا

الصحة تكشف الإجراءات الوقائية لإعادة فتح المساجد

إصابة نائب محافظ أسوان بفيروس كورونا

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

الصحة: تسجيل 910 إصابات جديدة بكورونا.. و19 وفاة

الصحة العالمية: عقار كلوركين لا يصلح لعلاج كورونا

تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.. تستجيب للعلاج

إصابة نائب محافظ أسوان بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

image description

الغنوشي في المصيدة.. رحلة انهيار رجل الإخوان في تونس

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية معركة بين محمد رشدي وبليغ حمدي تسببت في مولد عفاف راضي

النكسة كسرتني والسيسي منحنا الأمل.. حكايات فاتن حمامة مع رؤساء مصر

عوضها أحفادها عن الحرمان من أبنائها.. أسرار من بيت فاتن حمامة

«بتشوه سمعتي».. كواليس أشهر معركة بين مصطفى أمين وفاتن حمامة

نجم الساعة

انخفاض أسعار الذهب في منتصف التعاملات

الصحة

5 حقائق تجهلها النساء عن الدورة الشهرية

دراسة أسترالية تكشف أسباب مهاجمة كورونا لمرضى الضغط والسكري

تلوث الهواء يعود للارتفاع بالصين بعد رفع إجراءات الإغلاق

ما الأعضاء التي يجب فحصها بعد الشفاء من كورونا؟

منوعات

الآن.. تردد قناة mbc 2 لمتابعة أهم الأفلام 2020 (كيفية الضبط)

مونتينيجرو تحاول جذب الزوار إلى أول بلد أوروبي خال من كورونا

بولندا تسمح بالتجمعات حتى 150 شخصًا

إصابة وفقدان 4 أشخاص بسبب الطقس السيئ بالصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الفئران قد تأكل ملكة بريطانيا!
د. منى حلمى
89 عامًا على ميلاد فاتنة القلوب والعقول "فاتن حمامة"
ثروت الخرباوي
الخطر القادم
ماجد حبته
يوم إفريقيا.. تحذير وتذكير
المزيد

الثقافة

«الهالة الثقافي» يمد فترة استقبال أعمال جائزة أدب الناشئة واليافعين

«الشارقة للفنون» تقدم للجمهور سلسلة من عروض الأفلام على الإنترنت

31 مايو.. آخر موعد لإرسال إجابات مسابقة فوازير سينما مصر

وزير ثقافة الأردن: المحتوى الرقمى يحتاج مزيدا من التطوير