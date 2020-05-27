ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إفريقيا إلى 119 ألفًا

سجلت دول القارة الإفريقية نحو 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 119 ألفًا و391 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضاف المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 3 آلاف و589 حالة، وتعافي 48 ألفًا و618 حالة في إفريقيا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.