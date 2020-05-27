بكلمات مؤثرة.. نبيل الحلفاوى ينعى هشام سرى

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، هشام سري، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، وذلك في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات "تويتر".وقال الحلفاوي في تغريدته: "كتب مرة عن ذكريات له في نادي الصيد.. فعلقت مشيرا لممشى كان قد أخبرني ابني الأصغر في صباه أنهم يسمونه الطريق الصحراوي، ومن رده الضاحك عرفت أنه كان في نفس سنه.. ومن يومها صنفته ضمن أبنائي هنا".وأضاف: "أثناء عرض مسرحيتي في القومي فاجأني بتجميع عدد من شباب تويتر لمشاهدة العرض.. وجاء بهم إلى الكواليس بعد نهايته والتقط لنا صورة جماعية.. الله يرحمك يا هشام. الخبر صادم.. خالص العزاء لأسرته وأصدقائه".