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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات: 883 حالة إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:25 م
كورونا
كورونا
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أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19)، اليوم الأربعاء، وذلك بعد إجراء 27.540 فحصا، ليصل إجمالي الحالات المصابة في البلاد إلى 31.969 حالة إصابة وهذا العدد يشمل جميع الحالات التي تتلقى العلاج وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء والوفيات.

وذكرت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات عدد حالات الشفاء في الإمارات ارتفع إلى 16.371 حالة بعد تسجيل 389 حالة شفاء جديدة لمصابين بالفيروس.

وأضافت، أنه تم تسجيل وفاة شخصين من المصابين ليصل عدد الوفيات المسجلة في الإمارات إلى 255 حالة.

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