رئيس جامعة طنطا: مصر بقيادة السيسي استطاعت أن تواجه كورونا بحرفية

رحب الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، فى بداية كلمته بالمؤتمر الدولى الافتراضى الأول لجامعة طنطا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بكل العلماء المشاركين بالمؤتمر من مختلف دول العالم.وقال إن المؤتمر يستهدف مواجهة فيروس كورنا المستجد بالبحث العلمى وبحث طرق العلاج المضاد وتحديد اللقاحات ومناقشة آثار أزمة كورونا الاقتصادية والاجتماعية ومستقبل العالم بعد الجائحة.وأشاد رئيس الجامعة بالإقبال الدولى الكبير على المشاركة فى المؤتمر، حيث يشارك فى الجلسة الافتتاحية 300 من كبار العلماء حول العالم فى مجالات الطب والدواء والعلوم الاجتماعية والاقتصادية.وقال رئيس الجامعة، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت أن تواجه أزمة فيروس كورونا المستجد بحرفية.وأكد الدكتور مجدى سبع أهمية دور الجامعة البحثي والمجتمعي للتغلب على أزمة كورونا في ظل الظروف الراهنة، وتأكيدًا على المشاركة الفاعلة للتكاتف مع جهود الدولة وتنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية الواعية في مواجهة الأزمة.