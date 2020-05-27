تعاف 45% من مصابي كورونا في السويس

قال وكيل وزارة الصحة بالسويس، الدكتور فيصل جودة، اليوم الأربعاء، إن ٤٥% من مصابي كورونا في السويس، تعافوا بالفعل، بعد تعافي ٦ حالات.وأضاف جودة في تصريح خاص لـ"الدستور" أن عدد المصابين من الأطقم الطبية في السويس طبيبان وممرض، وأكد أنه تم التواصل معهم منذ لحظة الإصابة وحتى تعافوا تمامًا.وذكر بيان نشرته الصفحة الرسمية لمديرية الصحة والسكان في السويس، أنه يتم يوميًا إمداد الفريق الطبي بالكامل بالواقيات الشخصية المستخدمة داخل المستشفيات، والمخصصة لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، ويتم حصر أي مستلزمات يحتاجها الفريق الطبى لإبلاغ المخازن بالمديرية وتوفيرها عن طريق وزارة الصحة.وقال مصدر طبي في السويس إن عدد المتعافين من فيروس كورونا في السويس وصل إلى ٥١ متعافى، خرجوا من مستشفيات العزل والنقاهة، وعادوا إلى منازلهم.وأشار المصدر إلى أن الحالات التي لم تظهر عليها أعراض شديدة، يتم عزلها في المنزل، ويتابع الحالة يوميا فريق من مديرية الصحة، حتى تتأكد سلبية مسحتين للحالة.