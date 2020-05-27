إطلالة جذابة لـ مي عمر على إنستجرام (صورة)

وكانت النجمة مي عمر صرحت بأنها كانت مرعوبة من تقديم دور "ليل" التي جسدتها في مسلسل "الفتوة"، بسبب أنها تجسد شخصية أحداثها تدور في حقبة زمنية بعيدة من 1850، ولا تعرف من أين تستجمع معلومات عنها، مشيرة إلى أن الشخصية التي ستجسدها إذا كانت لدكتورة أو مهندسة أو صحفية، كانت ستستعين بمثيلاتها حاليًا وتتدرب على الشخصية التي ستلعبها في الدراما.





شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت مي عمر بإطلالة جذابة وأنيقة، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياج هادئ أبرز جمال ملامحها، ونالت اطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.وشاركت الفنانة مي عمر، في بطولة مسلسل "الفتوة" تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، والذي عرض على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم ياسر جلال، نجلاء بدر، عايدة رياض، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، رياض الخولي، وإنعام سالوسة، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.