رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

إطلالة جذابة لـ مي عمر على إنستجرام (صورة)

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:40 م
مي عمر
مي عمر
ياسمين عباس
طباعة
شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت مي عمر بإطلالة جذابة وأنيقة، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياج هادئ أبرز جمال ملامحها، ونالت اطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.

وشاركت الفنانة مي عمر، في بطولة مسلسل "الفتوة" تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، والذي عرض على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم ياسر جلال، نجلاء بدر، عايدة رياض، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، رياض الخولي، وإنعام سالوسة، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

وكانت النجمة مي عمر صرحت بأنها كانت مرعوبة من تقديم دور "ليل" التي جسدتها في مسلسل "الفتوة"، بسبب أنها تجسد شخصية أحداثها تدور في حقبة زمنية بعيدة من 1850، ولا تعرف من أين تستجمع معلومات عنها، مشيرة إلى أن الشخصية التي ستجسدها إذا كانت لدكتورة أو مهندسة أو صحفية، كانت ستستعين بمثيلاتها حاليًا وتتدرب على الشخصية التي ستلعبها في الدراما.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

14 وفاة و1815 إصابة بكورونا في السعودية

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر موقع بوابة التعليم الأساسي

«خلطة كورونا» الصعيدية تثير الجدل.. وأطباء: ليست علاجًا

«الأوقاف» توضح حقيقة إعلان عودة الجمع والجماعات

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.. تستجيب للعلاج

14 وفاة و1815 إصابة بكورونا في السعودية

«المالية» تكشف تفاصيل إصلاح هيكل الأجور

«الأوقاف» تعلن خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد

إنفوجراف

image description

الغنوشي في المصيدة.. رحلة انهيار رجل الإخوان في تونس

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

أيام زمان

«بتشوه سمعتي».. كواليس أشهر معركة بين مصطفى أمين وفاتن حمامة

حكاية فيلم لفاتن حمامة تم تصويره فى بيت الأبنودى

حكاية إشاعة حب بين فاتن حمامة وسعيد مرزوق

سر صورة جمعت سوزان مبارك بـ أحمد هيكل وتوفيق الحكيم

نجم الساعة

انخفاض أسعار الذهب في منتصف التعاملات

الصحة

5 حقائق تجهلها النساء عن الدورة الشهرية

دراسة أسترالية تكشف أسباب مهاجمة كورونا لمرضى الضغط والسكري

تلوث الهواء يعود للارتفاع بالصين بعد رفع إجراءات الإغلاق

ما الأعضاء التي يجب فحصها بعد الشفاء من كورونا؟

منوعات

مونتينيجرو تحاول جذب الزوار إلى أول بلد أوروبي خال من كورونا

بولندا تسمح بالتجمعات حتى 150 شخصًا

إصابة وفقدان 4 أشخاص بسبب الطقس السيئ بالصين

الهند تكثف جهودها لمكافحة أسراب الجراد المدمرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الفئران قد تأكل ملكة بريطانيا!
د. منى حلمى
89 عامًا على ميلاد فاتنة القلوب والعقول "فاتن حمامة"
ثروت الخرباوي
الخطر القادم
ماجد حبته
يوم إفريقيا.. تحذير وتذكير
المزيد

الثقافة

«بشجريات.ز كل غصن معنى».. كتاب جديد لـ سالمة سالم المرهوبي

«شهداء الكلمة أحياء فى العقول».. مظاهرة ضد التطرف والإرهاب في جنازة فرج فودة

فريق إيطالي عربي يعيد إنتاج ترجمة «الكوميديا الإلهية»

«صلاة الجسد» أحدث إبداعات الروائي السوداني ساكن بركة