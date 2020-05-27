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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عزل 36 مصابًا بكورونا في «حميات الفيوم» لتلقي العلاج

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:39 م
الفيوم
الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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قال مصدر طبي بمستشفى الحميات بمحافظة الفيوم إنه تم عزل ٣٦ حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن المستشفى يتخذ اللازم تجاه أي مريض يشتبه في إصابته، وفور الاشتباه في المريض يتم عزله داخل المستشفى إذا كانت حالته صعبة، حتى ظهور العينات بالإيجاب أو السلب خلال 24 ساعة، على أن يظل تحت الفحص والملاحظة الدقيقة وعدم السماح له بالانصراف من المستشفى، أما الحالات البسيطة التي تظهر عليها أعراض خفيفة فيتم عزلها منزليًا.

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