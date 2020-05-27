عزل 36 مصابًا بكورونا في «حميات الفيوم» لتلقي العلاج

قال مصدر طبي بمستشفى الحميات بمحافظة الفيوم إنه تم عزل ٣٦ حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، لتلقي العلاج.وأضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن المستشفى يتخذ اللازم تجاه أي مريض يشتبه في إصابته، وفور الاشتباه في المريض يتم عزله داخل المستشفى إذا كانت حالته صعبة، حتى ظهور العينات بالإيجاب أو السلب خلال 24 ساعة، على أن يظل تحت الفحص والملاحظة الدقيقة وعدم السماح له بالانصراف من المستشفى، أما الحالات البسيطة التي تظهر عليها أعراض خفيفة فيتم عزلها منزليًا.