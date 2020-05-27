‎مدير «الشؤون الصحية» بالإسماعيلية يوضح طريقة التعامل مع مرضى كورونا

قال الدكتور سعيد مأمون، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، إنه يتم تدريب الأطباء، والصيادلة، والتمريض على الاحتياطات القياسية لمكافحة عدوى كورونا والتزامهم بالمعايير الخاصة بالسلامة المهنية.وأضاف مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية فى مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بكورونا يتم عن طريق عدة جهات في عدة مستشفيات، وفي حال ثبوت إصابة أحد الأطباء بفيروس كورونا يدخل غرف مخصصة للفريق الطبي داخل مستشفيات العزل.وكشف مأمون أن 7 من أطباء الإسماعيلية أصيبوا ولكنهم لم يصابوا في محافظتهم الأصلية ولكن أصيبوا في السويس، بورسعيد، والقاهرة.