خبير: قطاع الأعمال نجحت في تسوية مستحقات الجهات الحكومية

أشاد الخبير الاقتصادي أحمد سلامة، بنجاح وزارة قطاع الأعمال في حل الاشتباكات المالية مع الجهات الحكومية مثل البترول والكهرباء والبنوك، حيث يعد هذا الملف من الملفات الهامة التي تسعي الوزارة لاستكماله عقب اجازة عيد الفطر المبارك.وأضاف سلامة في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الوزارة قامت بتنفيذ خطة سداد المديونيات عبر مبادلة الأراضي التابعة لشركاتها القابضة، مشيرا إلى أن حجم المديونيات للشركات الحكومية قد بلغ ٢٤ مليار جنيه وذلك منذ سنوات طويلة.وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تسعى لتطوير الشركات من خلال تسوية المديونيات والوفاء بالتزاماتها المالية، وذلك من أجل إستمرار العملية الإنتاجية وتحسين أداء شركاتها ونتائج الأعمال، ومحاولة وقف نزيف الخسائر في بعض المصانع والشركات.