مديرة «عزل العجمي»: مش هرجع بيتي إلا بعد خروج آخر مريض

قالت الدكتورة ميرفت السيد مدير مستشفى العجمي النموذجي لعلاج مصابي فيروس كورونا، إن تواجد الفرق الطبية في عملها في هذه الفترة واجب وطني.وأضافت من خلال منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها مستمرة في عملها منذ 83 يومًا متواصلة فى مستشفى العجمى النموذجى للحجر الصحى لمرضى كورونا.وتابعت قائلة: « لأن الفريق الطبى كله فى معركة مع المرض والحرب لم تنتهِ، مش هرجع بيتى إلا بعد خروج آخر مريض من المستشفى بإذن الله»، مشيرة أن ذلك ظرف استثنائي وواجب وطني، وهذا دورنا كأطباء، الأولوية فيه لكل مريض مصاب.وأكدت قائلة: «مع بعض هنواجه هذا الوباء، رغم كل الصعوبات، يا رب احفظنا واحمينا ورجعنا لبيوتنا منتصرين حقيقى دعواتكم لينا بتقوينا».