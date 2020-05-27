ضائقة مالية تدفع عامل لقتل سائق «توك توك» بالإسكندرية

نجح ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في كشف غموض واقعة العثور على جثة قائد «توكتوك» وضبط عامل ارتكب الواقعة بسبب ضائقة مالية.كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة العامرية ثانِ بمحافظة الإسكندرية، يفيد بالعثور على جثة طالب بالصف الرابع الإبتدائي، بقطعة أرض فضاء وتبين إصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسم وعثر بجواره على مركبة "توكتوك".ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل "له معلومات مسجلة".وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية، واستدراج المجنى عليه إلى مكان الواقعة ومباغتته والتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين"، وإحداث إصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسم حتى فارق الحياة وفر هاربًا، ولم يتمكن من الاستيلاء على مركبة "التوكتوك" لسقوطها بمياه الملاحات.، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.