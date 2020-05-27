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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضائقة مالية تدفع عامل لقتل سائق «توك توك» بالإسكندرية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:44 ص
جثة
جثة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجح ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في كشف غموض واقعة العثور على جثة قائد «توكتوك» وضبط عامل ارتكب الواقعة بسبب ضائقة مالية.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة العامرية ثانِ بمحافظة الإسكندرية، يفيد بالعثور على جثة طالب بالصف الرابع الإبتدائي، بقطعة أرض فضاء وتبين إصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسم وعثر بجواره على مركبة "توكتوك".

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل "له معلومات مسجلة".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية، واستدراج المجنى عليه إلى مكان الواقعة ومباغتته والتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين"، وإحداث إصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسم حتى فارق الحياة وفر هاربًا، ولم يتمكن من الاستيلاء على مركبة "التوكتوك" لسقوطها بمياه الملاحات.، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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