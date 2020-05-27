ضبط 5055 مخالفا لقرارات الحظر خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 5055 شخص مخالف لقرارات ضبط المخالفين لقرارات الحظر والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وجاء ذلك خلال حملات موسعة لتنفيذ قرار الحظر على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، مما أسفر عن ضبط 5055 شخص مخالف لقرار حظر تجوال المواطنين، وضبط 2228 سيارة مخالفة، 255 دراجة نارية مخالفة، وضبط 138 مركبة "توك توك" مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".