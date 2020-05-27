لليوم الثالث.. طيران إسرائيل ينفذ «طلعات استفزازية» بسماء لبنان

لليوم الثالث على التوالى، جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية منفذا طلعات استفزازية فوق مناطق الجنوب.وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية قبل ظهر اليوم، وحلقت فوق أجواء مدينة جزين والبقاع الغربي وإقليم التفاح وصولا إلى مناطق البقاع الشرقي قبل أن تغادر باتجاه الأراضي المحتلة.وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت في بيان أمس عن خرق تسع طائرات حربية واستطلاعية إسرائيلية معادية الأجواء اللبنانية وتحليقها فوق جميع المناطق في استمرار لانتهاكات العدو الإسرائيلي لسيادة لبنان وقرارات الشرعية الدولية.