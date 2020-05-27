مفقودين منذ 18 يوما.. العثور على متنزهين في نيوزيلندا

عُثر على اثنين من المتنزهين بعد أن فقدا في الأدغال النائية بنيوزيلندا قبل 18 يوما، وهما على قيد الحياة.وكان ديون رينولدز وجيسيكا أوكونور، كلاهما 23 عاما، قد خرجا للتجول في منتزه كاهورانجي الوطني في الجزء العلوي من ساوث آيلاند في 9 مايو.وإثر تخلفهما عن العودة من رحلة التنزه في الموعد المتوقع، أطلقت الشرطة إلى جانب متطوعين عملية بحث عن الشخصين في 19 مايو.وانسحب الباحثون من المنطقة بعد هطول أمطار غزيرة يوم الاثنين، لكن تم استئناف جهود البحث في الصباح الباكر اليوم الأربعاء.وقالت الشرطة إن ستة فرق نُقلت جوا إلى منطقة البحث من جانب قوات الدفاع النيوزيلندية اليوم.وأوضحت أنه تم جلب خمسة خبراء متخصصين في عمليات التتبع وثلاثة فرق بحث باستخدام الكلاب لتعزيز عمليات البحث.