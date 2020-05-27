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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتهاء أعمال ردم نفق العروبة بعد إنشائه بـ40 عامًا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:29 ص
جريدة الدستور
علا غزال
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ردمت محافظة القاهرة "نفق العروب" بصلاح سالم بمدينة نصر، خلال 9 ليال، وذلك في إطار حرص الدولة على إزالة كافة الصعوبات التي تواجه المواطنين فى الطرق والكباري.

وحرصت محافظة القاهرة على استمرار أعمال ردم النفق خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لإنهاء حالة التكدس التي تسببت فيها أعمال ردم النفق، وتحويله إلى طريق عادي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، وتعمل المحافظة حاليًا على عدوة التحويلات المرورية، والتي كانت قد قامت بتوفيرها كبدائل وقت أعمال الردم.

وقررت محافظة القاهرة ردم النفق في إطار التوسعات التي تجريها في شوارع القاهرة للحد من الاختناقات المرورية، حيث إن النفق كان يتضمن العديد من المشكلات التي تسبب الازدحام وأبرزها تجمع مياه الأمطار.

ويأتي هدم النفق خطوة ضمن مخطط منتظر لإنشاء كوبري العروبة بشارع السيد الميرغني، والذي يعد جزءًا من المشروع القومي للطرق والمحاور الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن عمر النفق يصل لـ40 عامًا، حيث تم افتتاحه عام 198، ويقع النفق عند تقاطع طريقين رئيسين في مصر الجديدة، هما: شارعي المرغني وصلاح سالم، ويبلغ طول النفق 440 مترًا والجزء المغطى بطول 60 مترًا وعرض 19 مترًا.

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