انتهاء أزمة اعتداء عبدالناصر زيدان مع أمن أحد المستشفيات

انتهت أزمة الإعلامي عبدالناصر زيدان مع أمن أحد المستشفيات بالدقي، بعد مشادة بين الطرفين، على خلفية احتجاز زوجة الأول بالمستشفى.وتداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو تحت عنوان "بلاغ عن بلطجى ـ عبدالناصر زيدان يعتدى على أطباء مستشفى بدران بالدقى".وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 27 أبريل الماضى، وحال تواجد "زيدان " بصحبة زوجته محتجزة بأحد المستشفيات الكائنة بشارع الثورة دائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، حدثت مشادة كلامية بينه وبين أفراد الأمن لرفضهم دخول أشخاص آخرين لزيارة زوجته، وذلك بناءً على تعليمات إدارة المستشفى بتردد زائر واحد صحبة المريض فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".وانتهت الأزمة بالتصالح بين الطرفين ولم يتقدم أحدهما ببلاغ عن الواقعة.