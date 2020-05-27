أحمد العوضى: «مش هقوم بدور شر تانى»

قال الفنان أحمد العوضي،الذي جسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي، بمسلسل "الاختيار"، إنه لم يتردد فى أداء الدور، كونه عملًا وطنيًا ضخمًا يتضمن رسالة يقدمها للمشاهدين.وعن كره المشاهدين له بسبب الدور، أضاف "العوضي"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية، "بعد كره الناس والمشاهدين أول وآخر دور شر أقوم به.. مش هعمل كده تانى مستحيل لأن الموضوع صعب".وأكد أنه كان مستعدًا بدنيًا للمسلسل كونه شخصًا رياضيًا، ويتدرب على الفنون القتالية منذ صغره.وتابع: "أنا بحب الألعاب العنيفة منذ صغري ومواظب على التمرين اليومي لهم زي الجودو والبوكس والتايكوندو، بتمرن عليها فى الصبح وباليل".وأوضح أن الشيء الوحيد الذى تدرب عليه قبل بدأ تصوير المسلسل هو التدريب على السلاح الذى تطلب منه شهرين، حتى أجاد استخدام السلام وبعض الأمور الأخرى المتعلقة بسلاح الصاعقة.