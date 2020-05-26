الإبراشي: مساعدات إسرائيل لتركيا فضحت كذب قنوات الإخوان

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن أول طائرة إسرائيلية هبطت فى مطار العاصمة التركية اسطنبول تحمل على متنها مساعدات طبية مقدمة من إسرائيل إلى تركيا، مشيرًا إلى أن هذه الطائرة تعد الأولى منذ 10 سنوات عندما اندلعت أزمة بين الجانبين تراجع على إثرها التعاون الدبلوماسى، وتابع: "مثل هذه الأخبار أتحداك أن تجدها على قنوات الإخوان أو قناة الجزيرة".وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن القنوات المغرضة مثل قنوات الإخوان والجزيرة، يقومون بشن حملات مغرضة على مصر فقط، ويروجون الشائعات حول مؤسسات الدولة المصرية ويختلقون الشائعات التى لا أساس لها من الصحة، وتابع: "حالة الازدواجية في التعامل مع القضايا يكشف حالة التدني المكشوف والمفضوح من قبل التنظيم الدولى وتركيا وقنوات الإخوان".وأكد "الإبراشي" أن تركيا أكبر ملجأ للسائحين الإسرائيليين، ولكن مثل هذه الأخبار وغيرها من المساعدات الطبية الإسرائيلية التى وصلت تركيا، لا يتم الحديث عنها عبر القنوات المشبوهة، وتابع: "الإخوان لا يعرفون وطنا ويعترفون بالولاء له.. ولاؤهم للتنظيم الدولى فقط".