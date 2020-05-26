صاحبة كوافير تكتشف إصابتها بكورونا بالصدفة في بورسعيد

روي اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، تفاصيل اكتشاف إصابة صاحبة محل كوافير حريمي بفيروس كورونا، حيث قامت صاحبة المحل بعمل مسحة للاطمئنان على نفسها، وتفاجأت بأن حالتها إيجابية، و"على الفور تواصلت مسئولة الطب الوقائي ببورسعيد معى وتم إغلاق المحل وتشميعه" ، مؤكدا أن الغلق إجراء احترازي حتى لا يدخل أحد إليه لأي سبب من الأسباب فيصاب بالعدوى.وقال قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن إحدى السيدات المخالطات ترددت على الكوافير، وبعد أن علمت بغلق الكوافير بسبب كورونا، ذهبت لإجراء تحليل وأخذ مسحة، وللأسف كانت نتيحتها إيجابية أيضا.وناشد رئيس حي الضواحي، المواطنين قائلا: "أرجوكم أقعدوا في البيت وتجنبوا أي شىء فيه احتكاك علشان محدش من أهلنا وأحبابنا يصاب بالفيروس وفي ناس للأسف مش بتقدر تستحمل، وأرجو من كل اللي خالطوا صاحبة الكوافير أو تردد على الكوافير أنه يروح يكشف ويحلل ويعمل مسحة ويتأكد أنه مش مصاب".