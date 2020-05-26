كرم جبر يستنكر استغلال الإخوان تصريحاته حول إصابات كورونا بدار الهلال

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن بعض العناصر المشبوهة، خاصة ممن ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، اقتطعت من حديثه الذي امتد لأكثر من 20 دقيقة مع الإعلامي أحمد موسى، وتم التركيز خلاله على دراسة غلق مؤسسة "دار الهلال" لتطهيرها بعد ظهور 4 إصابات بفيروس "كورونا".وتابع جبر، في مداخلة ثانية هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تحدث عن إجراءات وقاية والتأكيد على سلامة كل العاملين في المؤسسات، لكن تم استغلال جملة واحدة لإثارة الرأي العام.وأضاف أن الوضع في المؤسسات الصحفية مطمئن، مؤكدا أن جميع المؤسسات بها حالات "فمثلا الأهرام 4 حالات والأخبار 6 حالات وحالة في روزاليوسف وحالة في الشركة القومية للتوزيع و4 حالات في دار الهلال".وأعلن كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن وجود حالتين عدوى بفيروس كورونا في وكالة أنباء الشرق الأوسط، وتم إغلاق دورين لحين انتهاء التعقيم، موضحًا أن الهيئة تدرس غلق دار الهلال حتى آخر الأسبوع للانتهاء من تطهيرها بعد ظهور الحالات الأربع وحفاظا على صحة العاملين بها.وأشار جبر، إلى أنه سيعقد اجتماعا غدا لمتابعة الإجراءات مع 5 من رؤساء مجالس الإدارات وتطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية، والتأكيد على شفافية الإعلان فور حدوث الحالات.وأكد أن الإجراءات المقترحة هي تعقيم يومي، وعدم دخول أي فرد دون قياس درجة الحرارة ومراعاة التباعد، وأن تحصل الحالات المرضية على إجازات والتوسع في العمل عن بعد (أونلاين).