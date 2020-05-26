رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

كرم جبر يستنكر استغلال الإخوان تصريحاته حول إصابات كورونا بدار الهلال

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:48 م
كرم جبر
كرم جبر
أ ش أ
طباعة
قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن بعض العناصر المشبوهة، خاصة ممن ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، اقتطعت من حديثه الذي امتد لأكثر من 20 دقيقة مع الإعلامي أحمد موسى، وتم التركيز خلاله على دراسة غلق مؤسسة "دار الهلال" لتطهيرها بعد ظهور 4 إصابات بفيروس "كورونا".

وتابع جبر، في مداخلة ثانية هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تحدث عن إجراءات وقاية والتأكيد على سلامة كل العاملين في المؤسسات، لكن تم استغلال جملة واحدة لإثارة الرأي العام.

وأضاف أن الوضع في المؤسسات الصحفية مطمئن، مؤكدا أن جميع المؤسسات بها حالات "فمثلا الأهرام 4 حالات والأخبار 6 حالات وحالة في روزاليوسف وحالة في الشركة القومية للتوزيع و4 حالات في دار الهلال".

وأعلن كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن وجود حالتين عدوى بفيروس كورونا في وكالة أنباء الشرق الأوسط، وتم إغلاق دورين لحين انتهاء التعقيم، موضحًا أن الهيئة تدرس غلق دار الهلال حتى آخر الأسبوع للانتهاء من تطهيرها بعد ظهور الحالات الأربع وحفاظا على صحة العاملين بها.

وأشار جبر، إلى أنه سيعقد اجتماعا غدا لمتابعة الإجراءات مع 5 من رؤساء مجالس الإدارات وتطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية، والتأكيد على شفافية الإعلان فور حدوث الحالات.

وأكد أن الإجراءات المقترحة هي تعقيم يومي، وعدم دخول أي فرد دون قياس درجة الحرارة ومراعاة التباعد، وأن تحصل الحالات المرضية على إجازات والتوسع في العمل عن بعد (أونلاين).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة» تحصر الأطباء المحالين للمعاش آخر عامين للعودة إلى العمل

وثيقة تكشف انتماء نانسي النفيلي حماة الطبيب المتوفي لـ«الإرهابية»

السعودية تستأنف رحلات الطيران 31 مايو

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

الصحة تكشف الإجراءات الوقائية لإعادة فتح المساجد

«الأوقاف» تعلن خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد

السعودية تستأنف رحلات الطيران 31 مايو

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه لصالح العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

أيام زمان

سر صورة جمعت سوزان مبارك بـ أحمد هيكل وتوفيق الحكيم

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

نجم الساعة

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

الصحة

إيطاليا: 96% من وفيات كورونا يعانون من أمراض أخرى

وفاة 6 أشخاص في تونس بسبب استهلاك مواد كحولية

الغذاء العالمي يُحذر من خروج الوضع الإنساني في اليمن عن السيطرة

مع بقائنا في المنزل.. كيف نحافظ على النظام الغذائي الصحي؟

منوعات

فنانة تخلد ذكرى المنسي بجدارية في الإسكندرية: أبطالنا رجالة (فيديو)

تردد قناة box movies على نايل سات.. طريقة الاستقبال

القطاع العام في السعودية يعود إلى العمل اعتبارا من 31 مايو

الآن.. استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية 2020 على نايل سات وأهم البرامج

مقالات الرأي
ماجد حبته
يوم إفريقيا.. تحذير وتذكير
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن الدراما.. والمسئولية الوطنية!
منى رجب
مسئوليتنا ما بعد العيد
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل أسقف عاش راهبًا
المزيد

الثقافة

فتح المسرح التاريخي بروما «كولوسيوم» أمام الزوار أول يونيو

صدور «الصحافة الرقمية النص والتلقي» للدكتور أحمد عزيز

«القارئ الأخير» في نسختها العربية للأرجنتيني ريكاردو بيجليا

وليد سيف عن «القمر آخر الدنيا»: السيناريو عبر عن روح النص